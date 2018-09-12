أمن المنيا يلقى القبض على متهم فى 71 قضية متنوعة

12 سبتمبر 2018 - 12:44 م

ألقت أجهزة الأمن بمركز سمالوط القبض على فلاح ومقيم بمركز سمالوط محكوم عليه فى 71 قضية جنائية متنوعة، وتم تحرير محضر بالوقعة.

وتلقى للواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد بتلقيه إشارة من قسم شرطة سمالوط بالقبض على أحمد.م.م.م 55 سنة فلاح ومقيم بمركز سمالوط محكوم عليه فى 71 قضية تبديد منها 45 حكم جزئى و26 قضية مستأنفة بإجمالى 51 سنة سجنا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.