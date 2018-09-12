  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

طيران

هبوط طائرة مصر للطيران فى "بلجراد" بعد انفجار إطاراتها

مدبر تفجير ريحانلي

عملية غير مسبوقة لتركيا في العمق السوري

صلاح وراموس

"مستحيل أن يفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب"

مجلس الدولة يحجز طعن وقف إحالة الضباط الملتحين

الأمور المستعجلة تلغى حكم عودة الضباط الملتحين للخدمة

نافعة : هذا الأمر سيؤدي إلي إقامة " دولة الخلافة"

نافعة: هذا الأمر سيؤدى إلى إقامة "دولة الخلافة"

الأهلى

الأهلى يخطف أولى صفقاته الشتوية

الظواهري يطالب بهذا الأمر.. في ذكري11سبتمبر

الظواهرى يطالب بهذا الأمر.. فى ذكرى 11سبتمبر

عابد

برلماني يروى تفاصيل صادمة عما حدث أواخر عهد مبارك

خاشقجي : هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

خاشقجي: هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

الصفحة الأخيرة

كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة
كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تصادق على بناء استيطاني داخل حيّ فلسطيني بالقدس

#

لماذا غضبت الممثلة الشهيرة أن "رونالدو" أصبح جارًا لها؟

#

نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا

#

تظاهرات في جامعة تل أبيب تنديدًا بالمجزرة الإسرائيلية

مشهد

العراقيين

البرلمان الإيراني

6 ألاف

بيوت دعارة

أجبرت تصاعد حدة الانتقادات بسبب الفضائح المتعلقة ببيوت الدعارة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، مجلس النواب الإيراني علي  مناقشة موضوع ممارسة النساء الإيرانيات الجنس مع السائحين العراقيين.

وكشفت صحيفة شهروند - المواطن- ،  التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرسمية الإيرانية أن أكثر من 6 آلاف فندق صغير غير مرخص توجد في مدينة مشهد، وأن هذه الفنادق توفر الخدمات الجنسية غير الشرعية للسائحين من العراق ودول أخرى.

 وقال نصر الله بجمان فر ممثل مدينة مشهد في مجلس النواب ، ، إن لجنة الثقافة في البرلمان ناقشت الأنباء حول الزوار العراقيين والاتهامات التي توجه إليهم في موضوع الاستغلال الجنسي للنساء الإيرانيات.

بينما أفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أن نصر الله بجمان فر أشار إلى الاتهامات التي توجهها وسائل إعلام للزوار العراقيين في مدينة مشهد، وقال : "نظرا إلى الشائعات والمناخ التخريبي الذي يدور حول الزوار العراقيين وحضورهم في إيران والهواجس التي يشعر بها المواطن الإيراني في بعض الأحيان، قررت لجنة الثقافة في البرلمان الايراني مناقشة هذه القضية وذلك بحضور مسؤولين عن وزارة الأمن والشرطة ووزارة الداخلية ومنظمة الحجة والزيارة".

وأضاف نصر الله أنه مع الأسف الشديد تعرضت مدينة مشهد لمثل هذه الشائعات وقد كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد أثارت هذه القضية عام 2015 ، منوها إلي ن هذا المسار التخريبي الذي يتم الإشراف عليه من الخارج يهدف لتحقيق غايتين، الأولى أن يتهم الشيعة الإيرانيون والعراقيون بالفساد والثانية أن تسيء إلى العلاقات بين إيران والعراق ، بحسب قوله.

كانت صحيفة الغاردين البريطانية سبق أن كشفت عن أن مدينة مشهد حيث يقع مزار الإمام الـ8 للشيعة- علي بن موسى الرضا-  أصبحت أكبر مركز للدعارة في إيران بهدف جذب أكبر عدد ممكن من السائحين من العراق ودول أخري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟(9/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ضيف "أحمد موسي": "أنا لساني طويل"
» بالفيديو.. بهجت يكشف موعد عودة الإبراشي
» اشتراكات مخفضة لمرضى "السرطان" بالمترو
» لقطات مروعة لطفل يلهو مع ثعبان ضخم
» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا للطلائع
» بعد 40 سنة..سيدة تطلب الخلع: "زوجي بلا عمل"
» الأزمات تحاصر بعثة الأهلى في غينيا
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالجولة السادسة بالدوري
» باكستان تفرج عن رئيس وزرائها الأسبق لحضور جنازة زوجته
» بالفيديو.. متصلة تستنجد بشيخ الأزهر
» منى أبو شنب: 96% من الزوجات خائنات

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية