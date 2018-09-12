كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

12 سبتمبر 2018 - 12:49 م

أجبرت تصاعد حدة الانتقادات بسبب الفضائح المتعلقة ببيوت الدعارة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، مجلس النواب الإيراني علي مناقشة موضوع ممارسة النساء الإيرانيات الجنس مع السائحين العراقيين.

وكشفت صحيفة شهروند - المواطن- ، التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرسمية الإيرانية أن أكثر من 6 آلاف فندق صغير غير مرخص توجد في مدينة مشهد، وأن هذه الفنادق توفر الخدمات الجنسية غير الشرعية للسائحين من العراق ودول أخرى.

وقال نصر الله بجمان فر ممثل مدينة مشهد في مجلس النواب ، ، إن لجنة الثقافة في البرلمان ناقشت الأنباء حول الزوار العراقيين والاتهامات التي توجه إليهم في موضوع الاستغلال الجنسي للنساء الإيرانيات.

بينما أفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أن نصر الله بجمان فر أشار إلى الاتهامات التي توجهها وسائل إعلام للزوار العراقيين في مدينة مشهد، وقال : "نظرا إلى الشائعات والمناخ التخريبي الذي يدور حول الزوار العراقيين وحضورهم في إيران والهواجس التي يشعر بها المواطن الإيراني في بعض الأحيان، قررت لجنة الثقافة في البرلمان الايراني مناقشة هذه القضية وذلك بحضور مسؤولين عن وزارة الأمن والشرطة ووزارة الداخلية ومنظمة الحجة والزيارة".

وأضاف نصر الله أنه مع الأسف الشديد تعرضت مدينة مشهد لمثل هذه الشائعات وقد كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد أثارت هذه القضية عام 2015 ، منوها إلي ن هذا المسار التخريبي الذي يتم الإشراف عليه من الخارج يهدف لتحقيق غايتين، الأولى أن يتهم الشيعة الإيرانيون والعراقيون بالفساد والثانية أن تسيء إلى العلاقات بين إيران والعراق ، بحسب قوله.

كانت صحيفة الغاردين البريطانية سبق أن كشفت عن أن مدينة مشهد حيث يقع مزار الإمام الـ8 للشيعة- علي بن موسى الرضا- أصبحت أكبر مركز للدعارة في إيران بهدف جذب أكبر عدد ممكن من السائحين من العراق ودول أخري.