ضبط ربع كيلو حشيش بحوزة عاطلين بالمنيا

12 سبتمبر 2018 - 12:52 م

تمكنت مباحث المخدرات بالتنسيق مع مباحث قسم المنيا من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر ومبالغ مالية وتحرر محضر بالواقعة

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد بضبط كل من: محمد ف ع 22 سنة عاطل ووليد ع غ 25 سنة عاطل ومقيمان بدائرة قسم المنيا بحوزتهما 250 جم من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومبالغ مالية وهواتف محمولة وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيق