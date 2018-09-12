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المنيا

محافظ المنيا: رصف 17.5 كيلو متر بطريق أبو قرقاص

قبلي وبحري

رصف طرق
رصف طرق

جمال زكى

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المخابز

تحرير محاضر

تموين المنيا

محافظة لمنيا

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أنه جارٍ استئناف أعمال رصف طريق المنيا ـ أبو قرقاص الزراعي، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 40.5 مليون جنيه وبطول 17 كيلو مترا حتى مصنع سكر أبو قرقاص.

وكلف المحافظ مدير هيئة الطرق والكباري خلال زيارته لمركز أبو قرقاص لافتتاح معرض المستلزمات والأدوات المدرسية بمخاطبة الشركة المنفذة لأعمال الرصف والعرض بأسباب توقف أعمال رصف طريق المنيا ـ أبو قرقاص الزراعي والعقبات التي تواجه المشروع وتلافى تلك العقبات وإيجاد آليات لحل واستكمال المشروع لتقديم خدمات تليق بالمواطن.

أكد المحافظ اهتمامه بالطرق الحيوية الرابطة بين المحافظة ومراكزها التسع ووضعها على رأس أولويات العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء معاناة المواطنين.

من جانبه، تابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز استكمال أعمال الرصف للطريق ، حيث شدد على القائمين بالأعمال سرعة انجاز المهام الموكلة لهم وفقًا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الواجب توافرها في طبقة الرصف وفقاً للأسس السليمة المتبعة في رصف الطرق ضماناً لراحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

قال المهندس بهاء محمد المدير العام لهيئة الطرق والكباري بالمنيا، إن نسبة تنفيذ المشروع قبل البدء في استكمال أعمال الرصف بلغت 43%، وسوف يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين.

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