تحرير 18 مخالفة لمخابز ملوى بالمنيا

12 سبتمبر 2018 - 01:14 م

نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد فادى وديع رئيس المركز بالتنسيق مع تموين المنيا وذلك في إطار متابعة المخابز والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم المرور على 18 مخبزا بلديا بالمدينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز المخالفة.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وردع أي شخص تسول له نفسه بالقيام بأعمال غش وتدليس.