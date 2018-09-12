مفاجأة.. أردوغان فضح "الماسونية" فى عمل مسرحى

12 سبتمبر 2018 - 01:17 م

كشف الإعلامي التركي والمحلل السياسي محمد كانبكلي عن مفاجأة قام بها الرئيس أردوغان في مرحلة شبابه.

وأضاف في تدوينة له على حسابه على "تويتر" أن هناك خبر قنبلة هذا الموسم في تركيا، بحسب قوله.

وأوضح أن الإعلام التركي يكشف تفاصيل عن قيام أردوغان وهو في عمر23 عامًا من القيام بالعمل المسرحي، حيث كتب ومثل مسرحية مثيرة جدًا وتدعى "Maskomya "، وهو اختصار لـ"الماسونيين، الشيوعيين، واليهود".

وأشار كانبكلي إلى أن مسرحيته ركزت على الطابع الوحشي لهؤلاء الثلاثة ودورهم الخفي في تركيا.

وقد أثار هذا التصريح ردود أفعال واسعة علي "تويتر"، حيث غرد حساب الأمل بالله كبير: "كان يحاربهم ويفضحهم حسب إمكانياته أما اليوم فقد اختلف الوضع أصبح يصيبهم في مقتل ويضرب بيد من حديد.. والله أردوغان قاعد يسوي شغل مو طبيعي لإعادة تركيا إلى حضنها الإسلامي وتخليصها من ثوب العلمانية التي بقة لعقود تحت رحمة العلمانيين فاللهم أنصره وسدد على الخير خطاه.