12 أكتوبر.. بدء الدراسة بجميع برامج التعليم المفتوح بجامعة المنيا

12 سبتمبر 2018 - 01:21 م

اجتمع الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، بمجلس إدارة التعليم المدمج "التعليم المفتوح سابقًا"، بحضور الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الآداب، والزراعة، والسياحة والفنادق، والدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج، وأمين عام الجامعة، ومديري شئون الطلاب، والتوجيه المالي والإداري بالجامعة أعضاء المجلس.

ناقش الاجتماع موعد بدء الدراسة بجميع برامج التعليم المدمج والمفتوح بالجامعة على أن يكون الموعد المقرر لها 12 أكتوبر المقبل، وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي البيني دور سبتمبر الجاري بعد إجراء اختبارات للبرامج التى بدأت اختباراتها البينية فى الأول من نفس الشهر.

كما أوصى المجلس علي ضرورة عقد البروتوكولات والشراكة مع الجامعات الطارحة للبرامج المهنية للبكالوريوس والليسانس والدبلومات المهنية الحاصلة علي موافقات لجان القطاع والمجلس الأعلى للجامعات.

كما أعلن الدكتور "محمد جلال" بإضافة يوم الخميس من كل أسبوع لاعتباره يوم دراسي إضافي لطلاب الدبلومة المهنية بالتربية الخاصة بكلية التربية للطفولة المبكرة بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.