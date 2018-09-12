مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في هجوم انتحاري بالعراق

12 سبتمبر 2018 - 01:27 م

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 عندما فجر مهاجم انتحارى سيارة مليئة بالمتفجرات عند مطعم على طريق سريع قرب مدينة تكريت اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن المهاجم استهدف مطعمًا عادة ما يرتاده أفراد قوات الأمن. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم لكن تنظيم داعش الإرهابى كثيرا ما ينفذ مثل هذه الهجمات.

وقال مسئولون أمنيون عراقيون إن من المرجح أن يشن تنظيم داعش هجمات فى العراق بعد طرد مقاتليه من مساحات كبيرة فى غرب وشمال البلاد. وشن مقاتلو التنظيم حملات خطف وقتل منذ ذلك الحين.