وفاة المطرب رشيد طه بأزمة قلبية

12 سبتمبر 2018 - 01:31 م

فارق المغني الجزائري الأصل رشيد طه الحياة اليوم الأربعاء بمنزله في باريس، بسبب سكتة قلبية خلال نومه حسب وسائل إعلام فرنسية.

وكان المغني الراحل في التاسعة والخمسين ، وقد اشتهر بين الجمهور العربي بأدائه للأغنية الثراتية الشهيرة “يا رايح وين مسافر” التي لقيت نجاحا كبيرا في سنوات التسعينات من القرن الماضي.

وولد المغني بضواحي مدينة وهران ، ثم رحل إلى منطقة الألزاس بفرنسا و هو في العاشرة ، حيث خاض مسارا فنيا مميزا خصوصا في موسيقى الروك ، وكان نجم المجموعة الموسيقية Carte de Séjour .

وبعد انفصال المجموعة ، تابع رشيد طه تألقه ، وتمكن من المزج بين ثقافته البموسيقية إلام و موسيقى الروك الانجلوساكسونية ، كما مزج بعد ذلك بين الموسيقى الاليكترونية و الشرقية.

قدم مع مواطنيه النجمين خالد وفضيل عرضا موسيقيا مميزا سنة 1998 باسم « 1,2,3 Soleil ».

وتمكن رشيد طه من إتمام البومة الأخير قبل وفاته ، وكان ينوي طرحه سنة 2019.