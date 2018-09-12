وفاة المطرب رشيد طه بأزمة قلبية

متابعات- الدويني فولي
فارق المغني الجزائري الأصل رشيد طه الحياة اليوم الأربعاء بمنزله في باريس، بسبب سكتة قلبية خلال نومه حسب وسائل إعلام فرنسية.
وكان المغني الراحل في التاسعة والخمسين ، وقد اشتهر بين الجمهور العربي بأدائه للأغنية الثراتية الشهيرة “يا رايح وين مسافر” التي لقيت نجاحا كبيرا في سنوات التسعينات من القرن الماضي.
وولد المغني بضواحي مدينة وهران ، ثم رحل إلى منطقة الألزاس بفرنسا و هو في العاشرة ، حيث خاض مسارا فنيا مميزا خصوصا في موسيقى الروك ، وكان نجم المجموعة الموسيقية Carte de Séjour .
وبعد انفصال المجموعة ، تابع رشيد طه تألقه ، وتمكن من المزج بين ثقافته البموسيقية إلام و موسيقى الروك الانجلوساكسونية ، كما مزج بعد ذلك بين الموسيقى الاليكترونية و الشرقية.
قدم مع مواطنيه النجمين خالد وفضيل عرضا موسيقيا مميزا سنة 1998 باسم « 1,2,3 Soleil ».
وتمكن رشيد طه من إتمام البومة الأخير قبل وفاته ، وكان ينوي طرحه سنة 2019.
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