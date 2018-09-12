حقائق وأكاذيب حول مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس النواب

12 سبتمبر 2018 - 01:39 م

خلال مؤتمر الشباب الذى عقد منذ أسابيع فى جامعة القاهرة قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مرتبات أعضاء البرلمان تأتي في ذيل قائمة رواتب أعضاء مجالس النواب في كافة أنحاء العالم، ويتقاضى النائب 5000 جنيه شهرياً بالإضافة إلى 180 جنيه عن كل جلسة . وتابع "عبدالعال" قائلا: "بادرنا بالتقشف ولغينا كافة المعاملات الورقية ويتم التعامل إلكترونيا لتوفير الأحبار والأوراق".

والحق يقال إن ما قاله رئيس مجلس النواب حول ترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالغاء كافة التعاملات الورقية . أما فيما يتعلق برواتب ومكافآت الأعضاء فهناك العديد من الملاحظات بشأنها نستعرضها فى السطور القادمة .

فى البداية نشير إلى ما قاله مصطفى بكرى الكاتب الصحفى والإعلامي وعضو فى مجلس النواب الحالى ، فى برنامجه على قناة صجى البلد يوم 3 فبراير 2017 إن مخصصات نواب البرلمان لا تكفي للصرف على متطلبات دوائرهم وهناك موظفون بالمجلس يحصلون على رواتب أكبر من ميزانية نواب المجلس، والنواب يدفعون من جيوبهم لتلبية احتياجات دوائرهم . وأكد أن النائب لا يتقاضى أكثر من 20 ألف جنيه بحد أقصى .

هذا الرقم الذى ذكره مصطفى بكرى كان فى 2017 ، إلا أن هناك زيادات آخرى حدثت فى مرتبات ومكافآت النواب وهو ما أطلق عليه " علاوة غلاء معيشة " والتى قدرها الخبراء ب 10 آلاف جنيه . وهذا الرقم يتماشى مع الزيادات الجديدة التى حدثت فى ميزانية المجلس . حيث وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها يوم الأحد 3 يونيو 2018 ، على موازنة مجلس النواب للعام المالي الحالى 2018 / 2019، وتبلغ مليارا و400 مليون جنيه، مقابل مليار و100 مليون جنيه عن العام المالي الحالي بزيادة نحو 300 مليون جنيه.

الغريب أن الرقم السابق وهو مليار و400 مليون جنيه والذى نشرته جريدة الأهرام فى 3 يونيو 2018 يتناقض مع الرقم الذى ذكره الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحاته لجريدة اليوم السابع يوم 31 يوليو 2018 ، والتى أكد فيها أن موازنة البرلمان مليار و200 مليون جنيه، 80% منها أجور ومرتبات للعاملين فى البرلمان، و20% منها مكافآت الأعضاء وفقاً لما هو منصوص عليه فى اللائحة، 5000 جنيه مكافأة و180 بدل حضور الجلسات، مؤكداً أن مكافآت النواب فى البرلمان المصرى هى الأقل فى العالم".

وهنا نتوقف لنسأل : كيف لرئيس لجنة الخطة والموازنة أن يضلل الرأى العام ويذكر أرقاما غير حقيقية عن موازنة البرلمان رغم أنه يترأس اللجنة التى اقرت الموازنة ؟ وهل يعقل أن يكون الفارق بين الرقمين 200 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية ؟!!.

واذا افترضنا جدلاً صحة ما قاله عبدالعال وعيسى حول حصول النواب على 20 % من ميزانية البرلمان التى تقدر هذا العام ب مليار و400 مليون جنيه فإننا لو قسمنا هذا المبلغ على عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 596 نائبا لوجدنا أن الناتج يساوى 280 مليون جنيه سنوياً ولو قسمنا هذا الرقم على عدد الأعضاء لوجدنا أن العضو الواحد يحصل على 469 ألفاًو798 جنيها سنويا ، واذا قسمنا هذا الرقم على عدد شهور السنة لوجدنا أن النائب يحصل شهريا على 39 ألفاً و149 جنيها .

ياسادة .. نتمنى أن تكون هناك شفافية ومصارحة للرأى العام ، والتدقيق جيداً فى كلمة كلمة يطلقها كبار المسئولين فى الدولة ومجلس والنواب لأننا اصبحنا فى عصر لا يمكن فيه اخفاء الحقائق أو " الطرمخة " على التجاوزات واستمرار مسلسل المجاملات الصارخة لعدد محدود من الجهات والهيئات فى مصر على حساب الغالبية العظمى من أبناء الشعب المطحون .