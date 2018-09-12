قاتل شقيقه: "المخدرات دمرته وكنت أحبه"

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جريمة قتل

قتل شقيقه

الرمل

المخدرات والقتل

أدلى المتهم بقتل شقيقه بالإسكندرية باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين قائلًا إن شقيقة شاب متهور ودائم الاعتداء على والدته بالضرب لحصوله على المال لشراء المخدرات بعدما دخل عالم الكيف بسبب شلة السوء.

يوضح أن يوم الجريمة وقعت مشادات بينى وبينه بسبب اعتدائه بالضرب على والدتنا لرفضها منحه أموالاً لشراء المخدرات، وعندما تدخلت لمنعه، حاول التعدى على بالضرب، فضربته بقطعة خشب فسقط قتيلاً، كنت أحبه وأحاول إصلاح شأنه".

وكانت أجهزة المباحث في الإسكندرية ضبطت مرتكب واقعة قتل أحد الأشخاص بمنزله في منطقة الرمل، فى إطار جهود  الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة بلاغ لقسم شرطة ثانٍ الرمل بالعثور على جثة المدعو "خالد خ.ع" داخل الشقة سكنه، تبين وجود جرح متهتك بفروة الرأس.


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