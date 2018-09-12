نص استقالة علاء ميهوب من منصبه بالأهلى

محمد عبد الحارس
تقدم علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، باستقالته من منصبه بشكل رسمي إلى مجلس إدارة المارد الأحمر.
وقال "ميهوب" في بيان له: "شرفت بالعمل مع شخصكم الكريم منذ أن كنت لاعبًا حتى اعتزالي وتولي العديد من المناصب الإدارية والفنية لأنني كنت ومازلت أعتقد أن للنادي الأهلي دين على سداده طول حياتي.
وتابع: "سأظل أتذكر بفخر كل اللحظات الطيبة التي بذلت فيها جهدًا مخلصًا لخدمة نادينا العريق حفاظاً على مبادئ وقيم موروثة لأجيال قادمة وليظل النادي الأهلي دوماً فوق الجميع".
وأنهى بيانه قائلاً: لظروف خاصة فأنني أتقدم لكم باعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الفنية، متمنيًا لكم التوفيق والنجاح فى الفترة المقبلة.. والله ولي التوفيق والسداد".
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