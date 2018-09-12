نص استقالة علاء ميهوب من منصبه بالأهلى

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علاء ميهوب في مران الأهلي
علاء ميهوب في مران الأهلي

محمد عبد الحارس

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تقدم علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، باستقالته من منصبه بشكل رسمي إلى مجلس إدارة المارد الأحمر.

وقال "ميهوب" في بيان له: "شرفت بالعمل مع شخصكم الكريم منذ أن كنت لاعبًا حتى اعتزالي وتولي العديد من المناصب الإدارية والفنية لأنني كنت ومازلت أعتقد أن للنادي الأهلي دين على سداده طول حياتي.

وتابع: "سأظل أتذكر بفخر كل اللحظات الطيبة التي بذلت فيها جهدًا مخلصًا لخدمة نادينا العريق حفاظاً على مبادئ وقيم موروثة لأجيال قادمة وليظل النادي الأهلي دوماً فوق الجميع".

وأنهى بيانه قائلاً: لظروف خاصة فأنني أتقدم لكم باعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الفنية، متمنيًا لكم التوفيق والنجاح فى الفترة المقبلة.. والله ولي التوفيق والسداد".

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