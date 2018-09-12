تأجيل الاستئناف على عدم الاختصاص في غلق «بي بي سي»

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قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المحامي محمد حامد سالم، على حكم أول درجة والقاضي بعد الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب الـ "بي بي سي" في القاهرة، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل؛ للاطلاع على مذكرة دفاع الهيئة العامة للاستعلامات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مصر.

وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار في مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة في مجال حقوق الإنسان.

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