مبيد حشري وراء وفاة السائحين البريطانيين بالغردقة

12 سبتمبر 2018 - 02:07 م

كشفت صحيفة "ذا تايم" البريطانية، السرية عن وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة، موضحة أن مبيدًا حشريًا قاتلاً قد تسرب إلى غرفتهما هو سبب الوفاة الحقيقي، وفق قولها.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن سبب وفاة السائحين البريطانيين في فندق بالغردقة هو استنشاقهما مبيدا حشريا ساما، مؤكدة أن الغرفة المجاورة لغرفتهما قد تم رشها بمبيد حشري قوي يستخدم في الزراعة، قبل ساعات من الوفاة.

وكان السائح البريطاني جيمس كوبر، البالغ من العمر 69 عاما، وزوجته سوزان البالغة من العمر 64 عاما قد فارقا الحياة في فندق "شتايجنبرجر أكوا ماجيك" بالغردقة الشهر الماضى.

وتوقع أصدقاء الزوجين أن يكونا قد توفيا بسبب مستويات الكربون العالية في غرفتهما بالفندق، إلا أن محافظة البحر الأحمر، أصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن الوفاة طبيعية.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن شركة "نماء" المتخصصة في الخدمات الزراعية والهندسية رشت الغرفة المجاورة بمبيد حشري يطلق عليه "لامبدا سايهالوثرين"، بنسبة تركيز تقدر بـ5%.

وأوضحت الصحيفة أن الغرفة كانت في نهاية الممر وأن بابها كان مغلقًا، معتبرة أن الطريق الوحيد لتسريب المبيد كان من خلال فراغ بالسقف يؤدي لغرفة الزوجين البريطانيين.

وقالت إن تحقيقا تجريه السلطات المصرية من المقرر أن يعلن اليوم أن الغرفة المجاورة تم رشها بمبيد حشرى.

ووفقًا لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، فإن هذا المبيد شديد السمية بالنسبة للثدييات ومهيج معروف.

ويذكر أن هذا المبيد الحشري يستخدم للتحكم في الذباب ويشبه المواد المستخدمة في رش الطائرات عندما تهبط. كما تم تطويره في عام 1977 وتمت الموافقة على استخدامه على الأراضي الزراعية في المملكة المتحدة منذ عام 1988.

في المقابل، ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام يوم الجمعة، أن النيابة العامة سوف تستكمل التحقيقات في قضية وفاة اثنين من رعايا المملكة المتحدة، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في حينه.