استدرجوه وألقوا فى وجهه شطة.. تفاصيل قتل طفل بالسلام

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قضايا وحوادث

المتهمون
المتهمون

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السلام

جريمة قتل

قتل طفل

قتل طفل بالسلام

اعترف المتهمون الخمسة بتفاصيل قتل طفل سائق "توك توك" بالسلام.

البداية بتلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغًا بالعثور على جثة لشخص مجهول بشارع اللاسلكى أمام مساكن الملاحة الجوية بدائرة القسم، وحضرت سيدة إلى قسم شرطة السلام تدعى "رضا حسن"، 38 سنة، تعرف على جثة الطفل مؤكدة أنه يعمل على التوك توك الخاص بها مقابل أجر يومي.

وتبين أن الجثة لطفل يرتدى ملابسة كاملة مسجاة على ظهرها بمحل البلاغ وبه جرح قطعى بالرقبة وآخر بالرأس من الخلف وجرح نافذ بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم  "تم نقله لمشرحة النيابة".

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "ناصر.ر"، 19سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 9617 لسنة 2016م السلام ثان "مخدرات، و"يوسف.ط"، 22 سنة عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 5667 لسنة 2016م السلام أول "مخدرات"، و"رشا السيد"، 23 سنة، كوافيرة، "دون السوابق".

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم، وذكر المتهمون أنهم قاموا بإلقاء مسحوق الشطة بوجه المجني عليه إلا أنه قاومهم فتعدى عليه والثاني بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء "2 مطواة" كانت بحوزتهما محدثان ما به من إصابات والتي أودت بحياته، واستولوا على الدراجة البخارية وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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