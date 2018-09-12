محافظ البحر الأحمر يزور حلايب وشلاتين

استقبل أهالي وشباب مدينتى شلاتين وحلايب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، استقبالا حافلا لتهنئة بتجديد الثقة، وقدموا الشكر له على مجهوداته التي يبذلها من أجلهم وعلي الانجازات التي تمت في عهده.

ومن جانبه قدم محافظ البحر الأحمر شكره إلى أبنائه من شباب الشلاتين علي هذا الاستقبال الحافل، وأكد لهم أن هذه الفترة ستشهد العديد من المشروعات القومية التي ستتم داخل مدينة الشلاتين لخدمة أهالي الجنوب وتعمل علي فتح فرص. عمل جديدة لأبناء وشباب المدينة.

كما أكد عبد الله علي مدير عام التأمين الصحي بالبحر الأحمر بضرورة فتح مقر تأمين صحي بمدينة الشلاتين وآخر بمدينة مرسي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر مقرات التأمين الصحي بجميع أنحاء الجمهورية حتى يصل التأمين الصحي ويشمل جميع المواطنين في كل ربوع مصر مشيراً إلي أن المحافظة سوف تقوم بدفع نسبة تكاليف التأمين الصحي للطلاب بمدارس إدارتي الشلاتين وحلايب.







