  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:33 م
بحث متقدم
البورصة

«البورصة» تخسر 8 مليارات جنيه

ماني

ماني: هذا اللاعب يعمل كالحيوان لمساعدتي مع «صلاح»

ألبان أطفال (أرشيفية)

ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة

صورة الخبر

البنك الأفريقى ينعش الخزانة المصرية بـ2 مليار دولار

التعليم تلغي هذا الشرط لراغبي التحويل من الأزهر

"التعليم" تلغى هذا الشرط لراغبى التحويل من الأزهر

توقيف المدرب "المتحرش" بسائحة تحت الماء

توقيف المدرب "المتحرش" بسائحة تحت الماء

علاء ميهوب في مران الأهلي

نص استقالة علاء ميهوب من منصبه بالأهلى

المطرب الجزائري رشيد طه

وفاة المطرب رشيد طه بأزمة قلبية

مفاجأة..أردوغان فضح " الماسونية" في عمل مسرحي

مفاجأة.. أردوغان فضح "الماسونية" فى عمل مسرحى

كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة في هذه المدينة

كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة فى هذه المدينة

محافظ البحر الأحمر يزور حلايب وشلاتين

قبلي وبحري

صورة الجولة
صورة الجولة

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

محافظ البحر الأحمر يناقش الرؤية المستقبلية لمكافحة التلوث البترولي

#

نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة بطائرات حربية لحلايب وشلاتين

#

محافظ البحر الأحمر يبحث إقامة 3 مدن جديدة

#

منظومة جديدة للمخالفات المرورية بالبحر الأحمر

استقبل أهالي وشباب مدينتى شلاتين وحلايب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، استقبالا حافلا لتهنئة بتجديد الثقة، وقدموا الشكر له على مجهوداته التي يبذلها من أجلهم وعلي الانجازات التي تمت في عهده.

ومن جانبه قدم محافظ البحر الأحمر شكره إلى أبنائه من شباب الشلاتين علي هذا الاستقبال الحافل، وأكد لهم أن هذه الفترة ستشهد العديد من المشروعات القومية التي ستتم داخل مدينة الشلاتين لخدمة أهالي الجنوب وتعمل علي فتح فرص. عمل جديدة لأبناء وشباب المدينة.

كما أكد عبد الله علي مدير عام التأمين الصحي بالبحر الأحمر بضرورة فتح مقر تأمين صحي بمدينة الشلاتين وآخر بمدينة مرسي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر مقرات التأمين الصحي بجميع أنحاء الجمهورية حتى يصل التأمين الصحي ويشمل جميع المواطنين في كل ربوع مصر مشيراً إلي أن المحافظة سوف تقوم بدفع نسبة تكاليف التأمين الصحي للطلاب بمدارس إدارتي الشلاتين وحلايب.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ماني: هذا اللاعب يعمل كالحيوان لمساعدتي مع «صلاح»
» يقتل زوجته ويسلم رأسها في حقيبة للشرطة
» بالفيديو.. لحوم لحمير صينية فى هذه الدولة
» الشخير المتكرر يؤدى إلى الوفاة
» شاهد.. ضيف "أحمد موسي": "أنا لساني طويل"
» بالفيديو.. بهجت يكشف موعد عودة الإبراشي
» اشتراكات مخفضة لمرضى "السرطان" بالمترو
» لقطات مروعة لطفل يلهو مع ثعبان ضخم
» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادًا للطلائع
» بعد 40 سنة..سيدة تطلب الخلع: "زوجي بلا عمل"
» الأزمات تحاصر بعثة الأهلى في غينيا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية