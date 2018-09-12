توقيف المدرب "المتحرش" بسائحة تحت الماء

12 سبتمبر 2018 - 02:56 م

قامت قوات الأمن بتوقيف مدرب السباحة المتحرش بالسائحة الأجنبية تحت الماء بمدينة شرم الشيخ، والتحقيق معه .

كما يتم التحقيق أيضًا مع الشركة التي يعمل فيها وبحث الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، بحسب "العربية نت".

وكانت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، قد شهدت تحرش مدرب سباحة بسائحة أجنبية تحت الماء، والتقط غطاس شاب صورًا تكشف الواقعة.

وقال الغطاس، محمد هاني إنه كان يستقل مركباً سياحياً مع عدد من السائحين الأجانب في رحلة بحرية بمدينة شرم الشيخ، وعند منطقة "الجوردن رايس" التي تقع بجوار المركب الغارق، لاحظ وجود حركات مريبة وغريبة بين شاب وفتاة تحت الماء وفوقه، فتتبعهما، ورصد تلك الحركات بكاميراته بعد غطسه تحت الماء، دون أن ينتبه الطرفان لوجوده.

وأضاف أنه "فور خروج الاثنين من المياه، وإزالة القناع الخاص بالغطس عن وجهيهما، فوجئ بمشادة كلامية بينهما، وباستغاثة الفتاة به طالبة مساعدتها على الصعود إلى مركب سياحي كانت على متنه قبل نزولها المياه، كما طلبت منه إنقاذها من هذا المدرب ، بحسب روايته للعربية نت.

وتابع: إن الفتاة كانت تتحدث اللغة الروسية فيما كان مدرب السباحة يتحدث الإنجليزية، لذا لم تكن تفهم ما يقوله، واحتدت عليه غاضبة من ممارساته معها تحت الماء، ونهرته بعنف، طالبة منه عدم السباحة معها مرة أخرى.

وأوضح أن مدرب السباحة كان يتحرش بالسائحة جنسياً، وقام بسحبها لمناطق بعيدة في المياه، الأمر الذي جعلها تخشى الغرق، ولمساعدتها أو إيهامها بمساعدتها على النجاة تحرش بها وكان يحتضنها بقوة، مضيفاً أن السائحة عبرت عن غضبها من تحرش المدرب بها.