محافظ البحر الأحمر يستمع لعرض تقديمي عن نبات السلاكورنيا

12 سبتمبر 2018 - 03:11 م

استمع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، لعرض تقديمي عن زراعة نباتات السلاكورنيا وأهميتها وفوائدها وكيفية الاستفادة من نباتات السلاكورنيا.





وقدمت الدكتور ديانوسا لايرا خبيرة زراعات النباتات عالية التحمل للملوحة عرض عن أهم فوائد نبات السلاكورنيا فهذا النبات يمكن الحصول منه على الزيوت الحيوية واستخدام علي السلطة بالإضافة إلي استخدامه كعلف عالي القيمة للمواشي .





وقال دكتور خليل عمار مدير برنامج الموارد الطبيعية خلال العرض الذي قدمه أنه زراعة نبات السلاكورنيا هو بمثابة إعادة الحياة في المناطق التي هجرها أصحابها نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة بالمياه والتربة ، وأضاف أن زراعة السلاكورنيا سيكون له تأثير كبير علي البيئة التي يتم الزراعة بها وأيضا سيكون له تأثير كبير علي المجتمع .





ومن جانبه قدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر شكره وتقديره للوفد الدولي للزراعات الملحية "ايكبا' على مجيئهم إلى البحر الأحمر وعمل دراسة وتجربة للتربة بمنطقة القلعان لزراعة السلاكورنيا بها .



