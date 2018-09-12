البنك الأفريقى ينعش الخزانة المصرية بـ2 مليار دولار

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الاقتصاد المصري

اموال الغد

رئيس البنك الافريقي

ذكرت مجلة "أموال الغد" الصادرة بالإنجليزية، أن إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خصصت نحو 2 مليار دولار لمصر، ومن بينها جزء لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما اعتبره البعض انفراجة في الاقتصاد المصري.

وبدوره، قال الدكتور بنيدكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك خصص العام الجاري نحو 2 مليار دولار لمصر، من بينها 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس البنك الأفريقي، خلال اجتماعه اليوم بوزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، أن الفرص المهمة التي يتم التركيز عليها حاليًا لإنشاء مشروعات مصرية أفريقية، تتمثل في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات.

وأشار إلى أن حجم المحفظة التمويلية لمصر خلال العام الماضي بلغت نحو 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5مليار دولار منها 500 مليون دولار لبرنامج تعزيز التجارة المصرية الأفريقية.

جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 قدم مساعدات مالية لمصر حوالي 12 مليار دولار أمريكي،  وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018.

ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار.

وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. ويهدف البرنامج أيضًا إلى حماية الأقل دخلاً في المجتمع أثناء عملية الإصلاح.

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