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شئون البيئة تعقد اللقاء العلمى البيئى الثقافى الأول بالغردقة

قبلي وبحري

صورة اللقاء
صورة اللقاء

حسن حمدان

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الغردقة

اللقاء

البيئى. الاول.

عقدت اليوم الأربعاء بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، فعاليات اللقاء العلمي البيئي الثقافي الأول، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر 2018 والذي يأتي بالتعاون بين الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة و نادي اليونسكو بالبحر الأحمر.

وتهدف الفعاليات إلى نشر الوعي البيئي و الثقافي لدى المواطنين والطلاب بمراحلهم المختلفة، من خلال تنفيذ أنشطة بيئية وثقافية، بالإضافة إلى التعريف بالأهمية البيئية بموارد التنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وتتضمن الفعاليات معرضا بيئيا وثقافيا وعلميا، ومحاضرات في مجال التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة ومخاطر السيول وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى الرحلات العلمية البيئية.

ويحضر الفعاليات الدكتورة زينب الوكيل أمين اللجنة الوطنية باليونسكو، وعدد من أندية اليونسكو من محافظات مختلفة مثل المنصورة، أسوان، القاهرة.





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