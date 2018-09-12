ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة

12 سبتمبر 2018 - 04:07 م

توقعت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، ارتفاع سعر بيع الألبان المستوردة بنسبة 2% بنفس نسب الزيادة، مؤكدة أن استيراد ألبان الأطفال تواجهه تأخر الإفراج الجمركي عن الشحنات التي يجري استيرادها من الخارج، بسبب "الروتين".

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، إن مصر تستورد بما قيمته مليار جنيه سنويا ألبان أطفال، بإجمالي 18 مليون علبة، فيما أشار إلى أنه إذا دخلت المكملات الغذائية داخل القائمة، فإنه متوقع نسبة الزيادة بنسبة 40%.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ويقضي القرار بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40%.

كما فرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلًا من 20%، فضلًا عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، بنسب تصل إلى 40% بدلًا من 20% و30%، وزيادة رسوم جمارك أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%، فضلا عن زيادة الرسوم للمنتجات المستوردة للمنشآت السياحية.