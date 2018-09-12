» ماني: هذا اللاعب يعمل كالحيوان لمساعدتي مع «صلاح»

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ليفربول

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كشف ساديو مانى، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، عن السبب وراء الشكل المميز لهجوم الريدز تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق، ومساهمته في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضى.

قال "مانى"، فى حوار مع موقع "بليشير ريبورت" الإنجليزى: "ليفربول فريق جماعى ويعتمد على جميع اللاعبين، ولا يمكن أن نقتصر كل ذلك فى مانى ومحمد صلاح، الكثير يتحدثون عنى والمهاجم المصرى، وأنا سعيد بذلك بالطبع، لكن لا يمكن أن نتجاهل دور الرجل المتواجد فى الأمام ويدعى روبرتو فيرمينو."

وأضاف "فيرمينو يعمل كالحيوان لمساعدتنا وتسهيل الأمور عليّ أنا وصلاح، بجانب زملائنا فى وسط الملعب يقومون بأدوار خارقة لمساعدتنا أيضًا، ونحن نعمل على الاستفادة من تلك المساعدات لمساعدة الفريق ودفعه إلى الأمام."

وسجل "مانى"، 4 أهداف فى 4 مباريات من الموسم الحالى ليتصدر قائمة هدافى الدوري الإنجليزي بالتساوى مع ميتروفيتش مهاجم فولهام، متفوقًا على محمد صلاح هداف الموسم الماضى والذى سجل هدفين حتى الآن فى أول 3 جولات.

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