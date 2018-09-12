فيديو.. بقرة إسرائيلية تنذر بنهاية العالم

12 سبتمبر 2018 - 04:18 م

أعلن معهد "تيمبل" فى إسرائيل عن ولادة البقرة الحمراء، وذلك في اليوم السابع عشر من أيلول، عام 5778، حسب التاريخ اليهودي (28 أغسطس، عام 2018)، حيث كتب ممثلو المعهد على فيسبوك: "لقد ولدت بقرة حمراء على أرض إسرائيل".

وتقول جماعة يهودية إن العجل الأحمر، الذي ولد في إسرائيل لأول مرة منذ ألفي عام، هو علامة تبشر بقدوم نبي، ويعتقد المسيحيون أن بعد قدومه ستأتي نهاية العالم.

كما تقول المنظمة إن ولادة العجل ينبئ ببناء الهيكل الثالث في القدس، وعلامة اقتراب مجيء نبي يهودي، وكذلك يعتقد اللاهوتيون المسيحيون الإنجيليون أيضًا، أن بناء الهيكل الثالث سيؤدي إلى قيام الساعة.

