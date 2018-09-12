«البورصة» تخسر 8 مليارات جنيه

12 سبتمبر 2018 - 04:25 م

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا لكافة المؤشرات، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 859.453 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 222 مليون ورقة مالية بقيمة 872 مليون جنيه عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.79% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.73%، والعرب على 6.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.21%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.7 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 566 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 46.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 15488 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2495 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 15040 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.35% عند مستوى 747 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.

وهوت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، فيما ارتفعت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.