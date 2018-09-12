النائب العام يكشف السبب الحقيقي لوفاة السائحين البريطانيين

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النائب العام

وفاة سائحين بريطانيين

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الأربعاء، بيانًا جديدًا، بشأن واقعة وفاة السائحين البريطانيين جون جيمس كوبر، وسوزان ألين كوبر في الغردقة، ونفت وزارة السياحة وجود شبهة جنائية بالوفاة.

وأوضح البيان أن توقيع الكشف الطبى كشف أن جون كوبر كان يعانى من قيئ وإسهال وأن الطبيبين قدما له العلاج الذى رأيا أنه لازما لحالته، إلا أن حالته أخذت فى التدهور إلى أن توفى بغرفته أفاد الطبيبان المعالجان بأن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب والتنفس.

وكشف النائب العام أن تقرير الطب الشرعي أفد بخلو جثماني المتوفيين من ثمة إصابات أو علامات تفيد حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وأن سبب الوفاة نتجت عن النزلة المعوية الحادة والشديدة التي تسببت في الإصابة ببكتريا E-coli وما أدت إليه من إسها وقئ واختلال في مستوى الأملاح بالدم وقد ساهم في زيادة شدة النزلة المعوية وتأثيرها الحالة المرضية الشديدة في القلب المتمثلة في ضيق الشرايين التاجية الثلاثة مما نتج عنه نقص في الإمداد الوعائي للقلب مترافقًا مع تأثيرات العدوى المرضية مما أدى إلى الوفاة النهائية.

وأكد البيان عدم إصابة المتوفيين بتسمم غذائي، مشيرا إلى وجود نسبة كحول في الدم ووجود آثار لآيض الحشيش.

وإلى نص بيان النائب العام الجديد بشأن واقعة وفاة السائحين في الغردقة:






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