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«وادا» تحقق مع لاعب روسيا لتعاطيه المنشطات بالمونديال

الرياضة

شيريشيف
شيريشيف

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قررت وكالة مكافحة المنشطات العالمية «وادا»، فتح تحقيقًا مع دينيس شيريشيف لاعب منتخب روسيا، على خلفية تعاطيه المنشطات، خلال مشاركته  في كأس العالم 2018.

وجاء ذلك بعد اعتراف والد اللاعب بتعاطي نجله موادا لتسريع تعافيه من الإصابة خلال المونديال، وتحتوي على أحد هورمونات النمو المحظور تناولها على الرياضيين.

وكان تشرتيف أحد نجوم منتخب روسيا في كأس العالم، وسجل 4 أهداف خلال البطولة، منهم هدفا في مرمى منتخبنا الوطني في المباراة التي فازت بها روسيا بنتيجة 3/1.

           


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