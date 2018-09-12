تجديد حبس المدير المالي السابق وأمين خزانة الزمالك

12 سبتمبر 2018 - 04:53 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد الشهاوي، المدير المالى السابق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، ومحمد حسين، أمين خزانة النادي، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في المخالفات المالية لنادي الزمالك.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزي، بالاشتراك مع آخرين.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادي.



