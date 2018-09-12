» «فان دايك» أفضل لاعب في ليفربول

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المصريون

ليفربول

صلاح

حصل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس.

وحصل فان دايك على الجائزة بعدما حافظ على نظافة شباك فريقه في 3 مباريات لعبها في شهر أغسطس الماضي.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني بينما جاء ماني في المركز الثالث.

وقال فان دايك بعد الحصول على الجائزة: "في البداية، أود أن أشكر كل من صوت لي للحصول على الجائزة، كان شهراً رائعاً لنا جميعاً".

وواصل: "إنها المرة الأولى التي أحصل فيها على الجائزة، وأنا سعيد جداً للفوز بها، ويستحق جميع لاعبي الفريق الحصول عليها".

واختتم: "أنا سعيد جداً بما نقدمه كفريق، ونريد أن نواصل على هذا المستوى".

ويستعد ليفربول -متصدر البريميرليج- لملاقاة توتنهام هوتسبر السبت القادم، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



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