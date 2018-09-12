» «فان دايك» أفضل لاعب في ليفربول

12 سبتمبر 2018 - 05:01 م

حصل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس.

وحصل فان دايك على الجائزة بعدما حافظ على نظافة شباك فريقه في 3 مباريات لعبها في شهر أغسطس الماضي.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني بينما جاء ماني في المركز الثالث.

وقال فان دايك بعد الحصول على الجائزة: "في البداية، أود أن أشكر كل من صوت لي للحصول على الجائزة، كان شهراً رائعاً لنا جميعاً".

وواصل: "إنها المرة الأولى التي أحصل فيها على الجائزة، وأنا سعيد جداً للفوز بها، ويستحق جميع لاعبي الفريق الحصول عليها".

واختتم: "أنا سعيد جداً بما نقدمه كفريق، ونريد أن نواصل على هذا المستوى".

ويستعد ليفربول -متصدر البريميرليج- لملاقاة توتنهام هوتسبر السبت القادم، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



