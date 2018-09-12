«تورتة» تفضح استغلال اتحاد الكرة لـ«صلاح»

12 سبتمبر 2018 - 05:09 م

أبدى رامي عباس محامي النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، غضبه الشديد من الصورة التي تم تداولها للاعب خلال معسكر مباراة النيجر الماضية.

ونظم كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، احتفالية صغيرة بمناسبة ترشح محمد صلاح إلى القائمة النهائية في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تقدمها الفيفا.

وقال مصدر مقرب، إن كرم كردي نظم احتفالية لصلاح بحضور لاعبي المنتخب، وقام بإحضار «تورتة» من أحد الأماكن المملوكة له.

وقام الحساب الرسمي لهذا المتجر بنشر صورة صلاح ولاعبي المنتخب أثناء الاحتفال وهو ما أثار حفيظة رامي عباس وغضب محمد صلاح.

وتجدر الإشارة إلى أنه هناك أزمة بين اتحاد الكرة من طرف ورامي عباس ومحمد صلاح من طرف آخر بسبب حقوق الصورة.