  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
مجلس النواب

سر رفض «السيسي» لقانون «التجارب السريرية»

اشرف مروان

لهذه الأسباب.. فيلم «أشرف مروان» فاشل

سامح عبد الحميد

داعية سلفي: الإخوان سبب الإلحاد في مصر

منفذ مذبحة الشروق

القبض على متهمين جُدد في«مذبحة الشروق»

بسبب الشغب.. حبس متهمين "فض رابعة" سنة

تأييد إعدام 3 والمؤبد لـ 41 في «أحداث فض رابعة» بالمنيا

الرئيس السيسي

«السيسي»: 100 مركب صيد لتوفير فرص عمل للشباب

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

هذه الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية

ترامب

وزير إسرائيلي يكشف خطة خطيرة لترامب تجاه الفلسطينيين

على عبدالله صالح

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة "صالح"

صلاح

«تورتة» تفضح استغلال اتحاد الكرة لـ«صلاح»

تأييد إعدام 3 والمؤبد لـ 41 في «أحداث فض رابعة» بالمنيا

قبلي وبحري

بسبب الشغب.. حبس متهمين "فض رابعة" سنة
أرشيفية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تطالب مصر بمراجعة أحكام الإعدام

#

الإعدام والمؤبد لـ4 أشخاص من القليوبية بقضية «فض رابعة»

#

تفاصيل الحكم على 739 متهمًا بـ"فض رابعة"

#

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث عنف بالمنيا

جنايات المنيا

متهمين

محافظة لمنيا

احكم

قسم سمالوط

أيدت اليوم محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، تأييد حكم الإعدام بحق 3 متهمين والمؤبد بحق 41 متهمًا في أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأيدت المحكمة اليوم حكم الإعدام بحق 3 أشخاص والمؤبد 25 عامًا بحق 41 آخرين واعتبار الحكم السابق قائمًا عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مركز سمالوط.

كما قررت ذات المحكمة تأجيل إعادة محاكمة 30 آخرين في ذات القضية لجلسة 13 نوفمبر المقبل للمرافعة عن المتهمين.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح قد أصدرت أحكامًا في 15 سبتمبر 2015 بإعدام 8 أشخاص ولمؤبد بحق 77 آخرين والمشدد ما بين 10 سنوات و15 عامًا بحق 29 آخرين وبراءة 5 أشخاص فى أحداث قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة حول استقالة علاء ميهوب من الأهلي
» منى أبوشنب: تعدد الزوجات يقوى الصحة الجنسية للرجل
» «فان دايك» أفضل لاعب في ليفربول
» «وادا» تحقق مع لاعب روسيا لتعاطيه المنشطات بالمونديال
» ماني: هذا اللاعب يعمل كالحيوان لمساعدتي مع «صلاح»
» يقتل زوجته ويسلم رأسها في حقيبة للشرطة
» بالفيديو.. لحوم لحمير صينية فى هذه الدولة
» الشخير المتكرر يؤدى إلى الوفاة
» شاهد.. ضيف "أحمد موسي": "أنا لساني طويل"
» بالفيديو.. بهجت يكشف موعد عودة الإبراشي
» اشتراكات مخفضة لمرضى "السرطان" بالمترو

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية