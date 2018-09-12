تأييد إعدام 3 والمؤبد لـ 41 في «أحداث فض رابعة» بالمنيا

12 سبتمبر 2018 - 05:29 م

أيدت اليوم محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، تأييد حكم الإعدام بحق 3 متهمين والمؤبد بحق 41 متهمًا في أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأيدت المحكمة اليوم حكم الإعدام بحق 3 أشخاص والمؤبد 25 عامًا بحق 41 آخرين واعتبار الحكم السابق قائمًا عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مركز سمالوط.

كما قررت ذات المحكمة تأجيل إعادة محاكمة 30 آخرين في ذات القضية لجلسة 13 نوفمبر المقبل للمرافعة عن المتهمين.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح قد أصدرت أحكامًا في 15 سبتمبر 2015 بإعدام 8 أشخاص ولمؤبد بحق 77 آخرين والمشدد ما بين 10 سنوات و15 عامًا بحق 29 آخرين وبراءة 5 أشخاص فى أحداث قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة.