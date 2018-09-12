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ضبط عاطل سرق مصوغات ذهبية لربة منزل بمغاغة

قبلي وبحري

سرقة مصوغات ذهبية وألماظ من خزينة صاحب مكتب استيراد وتصدير بأسيوط
أرشيفية

جمال زكى

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ألقت أجهزة الأمن في المنيا، اليوم، القبض على عاطل سرق حافظة نقود داخلها مصوغات ذهبية خاصة بسيدة كانت تسير مع زوجها بأحد شوارع مدينة مغاغة.

تلقي اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود بلاغ من "محمد . أ . س" 40 عامًا مدرس، مقيم بندر مغاغة، يفيد بأنه أثناء سيرة وزوجته "فاطمة . س.م" 28 عامًا، مدرسة ومقيمة بذات الناحية، قام أحد الأشخاص بسرقة حافظة نقود كانت متواجدة داخل عربة أطفال خاصة به وبداخلها "كولية ذهبي – أنسيال ذهبي – أسورة تعبان ذهبي – 4 خواتم ذهبية – سلسلة ذهبية – 2 قرد ذهبي" تزن جميعها حوالي 147 جرامًا وكذا هاتف محمول، ولم يتهم أحد بذلك، وتحرر المحضر رقم 25062 /2018 جنح مركز مغاغة.

بتكثيف التحريات السرية توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "كريم . ع . ج" 23 عامًا عاطل، ومقيم بأبو البلد، بمركز مغاغة، سبق اتهامه في 4 قضايا سرقة.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز مغاغة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها علي المجني عليهما تعرفا عليها وأقرا بأنها خاصتهما، وجارٍ تطوير مناقشة المتهم للوقوف علي أبعاد نشاطه الإجرامي، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.


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