» منى أبوشنب: تعدد الزوجات يقوى الصحة الجنسية للرجل

12 سبتمبر 2018 - 05:39 م

قالت منى أبوشنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، إن تدشينها للمبادرة أمر طبيعي للفت أنظار المجتمع لتعدد الزوجات.

ونفت أبوشنب، خلال حوراها مع الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، أن يكون قصدها من المبادرة الشهرة أو "الفرقعة الإعلامية".

وتابعت: "مبادرة تعدد الزوجات حل اقتصادي اجتماعي صحي وده كلام الدين بتاعنا ولأن فيه تقارير ودراسات عالمية بتأكد أن تعدد الزوجات بيقوي الصحة الجنسية للرجل وأنه لو أحادي الزوجة صحته الجنسية بتقل".

