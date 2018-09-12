استقالة مدير التسويق بالنادي الأهلي

12 سبتمبر 2018 - 05:40 م

قدم عصام سراج، مدير إدارة التسويق في النادي الأهلي، استقالته من منصبه اليوم الأربعاء، رافضًا الإفصاح عن الأسباب التي دفعته للتقدم بالاستقالة في الفترة الحالية.

وأكد سراج في تصريحات صحفية، إلى أنه تقدم بالاستقالة صباح اليوم، حيث من المقرر أن يتم البت فيها خلال الساعات القادمة.

وسبق لسراج أن تولى منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي من قبل، ثم عمل كمدير لإدارة التسويق بالقلعة الحمراء.

وتوجه سراج إلى مقر النادي الأهلي صباح الأربعاء، حيث قام بعمل إخلاء الطرق لإنهاء مهمته بشكل رسمي من جانبه.