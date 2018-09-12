إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب "باب غرفة" بالمنيا

12 سبتمبر 2018 - 05:44 م

أصيب 4 أشخاص بين عائلتين بقرية "هيهيا" التابعة لمركز المنيا؛ بسبب الخلاف على بيع باب حجرة قديم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدي سالم، بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية ههيا بمركز المنيا.

وعلي الفور انتقل العقيد رأفت الحلواني، مأمور مركز المنيا، والرائد أحمد سامي، معاون المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين كل من "هاني ، د"، 34 سنة، نجار، و"رضا ، ت"، مزارع، بسبب بيع الأول لباب من الخشب رديء الصنع؛ مما أثار حفيظة المزارع، وقام بالتشاجر مع النجار بعد مرور 6 سنوات على شرائه للباب، حيث انتظره المزارع ليخرج من السجن واستخدم الطرفان الشوم والحجارة؛ مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من الجانبين، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة علي المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.