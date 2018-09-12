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الإنتاج الحربي يهزم بتروجت 1/2

الرياضة

الانتاج الحربي
الانتاج الحربي

أمير سعد

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المصريون

بتروجت

الإنتاج الحربى

فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء،  على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام.

جاء الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين حيث تبادلا الهجمات التى كان أخطرها لمحمد رجب مهاجم الإنتاج بعدما كاد يستغل خطأ إبراهيم القاضي مدافع بتروجت، لإحراز هدف التقدم كما تصدى عامر عامر حارس الانتاج لفرصة خطيرة من رأسية أحمد رؤوف، وتتوالى محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ويشهد الشوط الثاني تكثيف لاعبى الإنتاج من الهجمات لتسجيل هدف التقدم حتى نجح محمد فييرا فى تسجيل هدف التقدم لبتروجت بالدقيقة 59.

وضغط لاعبو الإنتاج بكل الخطوط بعد ذلك وأسفرت الهجمات عن تسجيل كابونجا الهدف الأول بالدقيقة 85 ثم أضاف محمد رجب الهدف الثانى للإنتاج بالدقيقة 93  لينتهي اللقاء بفوز الانتاج الحربى 2/1 .

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