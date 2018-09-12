هذه الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية

12 سبتمبر 2018 - 05:59 م

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بعض الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك وفقًا للبنود التي شهدت تعديلات في الرسوم الجمركية.

وأوضح "معيط"، فى بيان صحفى، أن البنود تضمنت إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية.

وأضاف "معيط" أنه تم استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

ونشرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، على أن يتم العمل بها بدءًا من اليوم الأربعاء.