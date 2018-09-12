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الدكتور محمد معيط، وزير المالية

هذه الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية

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هذه الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية

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الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

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الادوية

المالية

محمد معيط

الرسوم الجمركية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بعض الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك وفقًا للبنود التي شهدت تعديلات في الرسوم الجمركية.

وأوضح "معيط"، فى بيان صحفى، أن البنود تضمنت إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية.

وأضاف "معيط" أنه تم استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

ونشرت الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، على أن يتم العمل بها بدءًا من اليوم الأربعاء.


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