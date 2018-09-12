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حرس الحدود يخطف تعادلًا قاتلًا من الاتحاد السكندري

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أمير سعد

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المصريون

الاتحاد السكندرى

خطف فريق حرس الحدود تعادلًا قاتلًا من الاتحاد السكندري، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدف الاتحاد خالد قمر في الدقيقة 57، ثم أحرز مصطفى جمال هدف التعادل للحرس من ركلة جزاء فى الدقيقة 95، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 6 ، كما ارتفع رصيد الحرس للنقطة 3.

ولم يشهد الشوط الأول إثارة من كلٍ الفريقين، وأجرى حرس الحدود تبديلين، الأول فى الدقيقة 31 بخروج إسحاق موليمي، ونزول حسن مجدى، وفى الدقيقة 40 خروج أحمد فيليكس، ونزول إمام عاشور بدلاً منه، وحصل نور السيد لاعب الاتحاد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 20.

وفى الشوط الثانى نجح خالد قمر فى احراز هدف التقدم لزعيم الثغر بالدقيقة 57، واجرى الاتحاد التبديل الأول فى الدقيقة 54 بخروخ رمزى خالد ونزول أحمد مجدى الحسينى، ثم أجرى الحرس التبديل الثالث بخروج محمد طارق أبو العز، ونزول جهاد جنيدى فى الدقيقة 64.

وفى الدقيقة 77 أجرى الاتحاد التبديل الثانى بخروج رزاق سيسيه ونزول أحمد الألفى، وحصل أحمد مجدى لاعب الاتحاد على البطاقة الحمراء "إنذارين" فى الوقت بدل الضائع من اللقاء، وفى الدقيقة 95 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح محمود عبدالله لاعب حرس الحدود أحرز منها مصطفى جمال هدف التعادل لفريقه.

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