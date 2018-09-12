القبض على متهمين جُدد في«مذبحة الشروق»

12 سبتمبر 2018 - 06:12 م

أمر المستشار محمد السرجاني، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص متهمين بتحريض " كرم. م" على قتل زوجته وأطفاله الأربعة، والتستر عليه 4 أيام على ذمة التحقيق.

المتهمون هم: "محمد.م" شقيق المتهم، "عاطف.ا"، سائق، "مصطفى.م" صديق المتهم.

كما أمرت النيابة باستدعاء المشتبه فيه بإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها زوجة المتهم.

وقالت الداخلية في بيان لها، إن قسم الشروق تلقى بلاغًا بمقتل "منال. ن. إ" 27 سنة، وأطفالها الأربعة داخل الشقة محل سكنهم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم، والعثور على جثثهم مفصولة الرأس، وبجوارهم سكين، وعدم تواجد الزوج "كرم. م. ع" 38 سنة، خفير وسمسار.

وأضاف البيان أن قطاع الأمن العام قام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على ضبط مرتكبها، وتبين من خلال التحريات هروب الزوج، وتوجهه إلى بلدته بناحية آبار الوقف بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "محل إقامته الأصلي".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وإعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته، وانفصالهما قبل ثلاثة أيام من ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.