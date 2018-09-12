«معلول» يشارك في مران الأهلي بغينيا

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الاهلى

على معلول

شارك على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب الـ«فيفا» بالعاصمة الغينية كوناكري.

وكان معلول وصل إلى فندق الإقامة فجر اليوم، قادما من تونس، بعد المشاركة مع منتخب بلاده أمام سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 التي تقام بالكاميرون.

وحرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق على التوجه إلى مطار كوناكري؛ لاصطحاب معلول إلى فندق الإقامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة هورويا كوناكري بعد غد الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.


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