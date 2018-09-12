» مفاجأة حول استقالة علاء ميهوب من الأهلي

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علاء ميهوب في مران الأهلي
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المصريون

الاهلى

شوبير

علاء ميهوب

نفى الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي والمنتخب الأسبق، ما تردد عن تقديم علاء ميهوب؛ رئيس اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.

وكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مفاجأة.. علاء ميهوب لم يتقدم باستقالته ويجتمع مع الخطيب السبت المقبل في الأهلي وأول ظهور له علي قناة الأهلي الليلة».

تقارير صحفية أكدت صباح اليوم أن ميهوب استقال بعدما علم بنية مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بدمج اللجنة الفنية مع لجنة التعاقدات، على أن يعمل هو في قطاع الناشئين خلفا لهاني رمزي، الذي تولى العمل كمدربا لمنتخب مصر في الجهاز الفني للمكسيكي خافيير أجيري.

يذكر أن عصام سراج الدين؛ عضو إدارة التسويق بالقلعة الحمراء، كان أيضا قد تقدم باستقالته من منصبه اليوم، دون إبداء أي أسباب.

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