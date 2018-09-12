مايا مرسي: ثورة 30 يونيو أنقذت حقوق المرأة المصرية

12 سبتمبر 2018 - 07:47 م

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر لديها أنشطة كثيرة في فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، مشيرة إلى أنها استعرضت أكثر من 18 قانون يضمن حقوق المرأة.

وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة المرأة المصرية على الحكم الإخواني والجماعات المتشددة، مؤكدة أن هذه الثورة أنقذت حقوق المرأة المصرية، حسب قولها.

وأوضحت "مرسي"، أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة غير واضح المعالم ولا يوجد به أدلة، لافتة إلى أن المرأة وصلت في هذه المرحلة لأعلى المناصب وتأخذ كافة حقوقها، وهذا أبلغ رد على كل التقارير التي تهاجم مصر.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: "إذا لم تُقم ثورة 30 يونيو لكانت نساء مصر عادت إلى الخلف، ولم تصل لما وصلت إليه الآن".



