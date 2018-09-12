» موعد تسليم بطاقات حضور المباريات لجماهير الأهلي

12 سبتمبر 2018 - 08:12 م

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن موعد تسليم بطاقات جمهور النادي الأهلي «أهلاوي وافتخر»، التي تتيح لحاملها إمكانية حجز تذكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، سواء المحلية أو الأفريقية.

ومن المنتظر أن يتم تسليم هذه البطاقات خلال شهر ونصف من الآن لدفعة جديدة من الجماهير التي قامت بتسجيل بيناتها بشكل سليم، وتمت الموافقة عليها، وقاموا بسداد ثمن البطاقة وقدره 114 جنيها شاملة الضريبة، دون أن يشمل هذا المبلغ قيمة التذكرة، ولن يسمح لأي شخص بحجز التذاكر أو دخول المباريات إلا لحاملي هذه البطاقات، لضمان سلامة الجماهير والحفاظ عليهم.

وكان الأهلي قد قام بفتح باب الحجز لدفعة جديدة أمام الجماهير يوم 30 أغسطس الماضي لتسجيل بيناتهم عبر البريد الاليكتروني:

وقامت الجماهير بتسجيل بياناتها، وسداد قيمة البطاقة، وخلال هذه الفترة يتمتع طالب البطاقة لحين استلامها بنفس الامتيازات التي يحصل عليها حاملو البطاقات الحاليون، ويمكنهم حجز التذاكر إليكترونيا، وحضور مباريات فريق الكرة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال الأفريقي، علما بأن النادي خصص البريد الاليكتروني التالي:

ticketing.ahlyegyptfans.com

ولتلقي الشكاوى الخاصة بالتسجيل على البريد التالي:

[email protected]