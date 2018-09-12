فرنسا توجه انتقادات لمصر بشأن «أحكام رابعة»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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مصر

فرنسا

اعدامات

فض رابعة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 شخصا وحثت السلطات المصرية على وقف تنفيذ هذه الأحكام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الانترنت "ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام".

ونادرا ما وجهت باريس انتقادات علنية للسلطات المصرية بشأن حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة في مايو 2017.

وتتهم منظمات حقوقية ماكرون بغض الطرف عما تصفها بانتهاكات متزايدة للحريات المدنية من جانب الحكومة المصرية.

وكانت وزارة الخارجية قد رفضت بيانا مماثلا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية بخصوص هذه الأحكام، واعتبرته "تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".

والسبت الماضي، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا (44 حضوريا و31 غيابيا)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، تعود لعام 2013.

ومن بين المتهمين البارزين الصادر بحقهم حكم الإعدام القياديين بجماعة الإخوان المسلمين: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، والقياديين بالجماعة الإسلامية بمصر عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما) أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ، و نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ووزير التموين الأسبق باسم عودة.

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرقها)، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.



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