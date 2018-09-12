المقاولون العرب يتخطى سموحة بثنائية

12 سبتمبر 2018 - 08:24 م

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا صعبًا على نظيره سموحة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام.

أحرز أحمد على مهاجم المقاولون العرب هدفي فريقه في الدقيقة 33 و60 على الترتيب ليصل إلى الهدف الخامس له ويتصدر قمة ترتيب هدافى المسابقة، فيما أحرز هدف سموحة الوحيد شيلونجو فى الدقيقة 86.

وارتفع رصيد المقاولون الي النقطة 7 محتلاً المركز الثامن بجدول بطولة الدورى بعد أن لعب 6 مواجهات فاز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وخسر 3 مباريات، فيما استمر سموحة فى المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراة.