» انطلاق نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة القاهرة غدًا

12 سبتمبر 2018 - 08:48 م

تنطلق غدا الخميس، العاشرة صباحا، فعاليات "نموذج محاكاة الأمم المتحدة في أفريقيا – أفاق جديدة"، الذي ينظمه مركز البحوث الإفريقية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمد علي نوفل، عميد المعهد.

وقالت الدكتورة سالي فريد، مدير مركز الدراسات الأفريقية بالمعهد، إن نموذج محاكاة الأمم المتحدة يسعي إلي تنمية المهارات الطلابية والعمل علي خلق نواة تثقيفية لدى الطلاب عن منظمة الأمم المتحدة والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة لها، وتسليط الضوء علي الدور المحوري الذي تقوم به هذه المنظمة الدولية على المستوى الأفريقي والدولي.

وأضافت أن محاكاة العمل داخل المنظمة الدولية الأهم يترك بالضرورة آثارا إيجابية في وعي الطلاب، خاصة أن هذه المنظمة تعد الأكثر فاعلية وتأثيرا في مختلف مناطق العالم، والأجدر على إيجاد تسويات وحلول لأكثر المشكلات التي يتعرض لها العالم، بما تمتلكه من خبرات كبيرة وإمكانيات تجعلها في مقدمة صفوف المؤسسات والمنظمات الدولية.

ولفتت "فريد" إلي أن الجامعة تزخر بأشكال عديدة من الأنشطة الطلابية مثل الرحلات والمسابقات الثقافية والرياضية والعلمية، لكن تأتي نماذج المحاكاة؛ لتكون الأكثر قدرة على التأثير الإيجابي في الطلاب، لكونها بمثابة تجربة عملية يقوم فيها الطلاب بأنفسهم بمحاكاة ما يحدث فعليا في المؤسسة، التي يتم محاكاتها.

وأكد الدكتور محمد نوفل، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية أن فكرة نماذج المحاكاة في جامعة القاهرة ترجع إلي أكثر من عقدين مضيا، وأن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كان لها الريادة في هذا الصدد عندما بدأت في نهاية القرن الماضي بعمل نماذج لمحاكاة البرلمان والبورصة وجامعة الدول العربية وغيرها من المؤسسات الهامة.

وأوضح عميد المعهد أن نماذج المحاكاة تهدف في مجملها إلي نشر ثقافة هذه المنظمة الدولية بمختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة بين الطلاب علي المستوي الأفريقي والدولي، مشيرا إلى أن فعاليات النموذج تهدف "في مجملها" إلى التعرف على دور الأمم المتحدة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة الأفريقية.

وذكر "نوفل" أن هذا النموذج يهدف القائمين عليه من مركز الدراسات الأفريقية إلي الوقوف علي دور الأمم المتحدة في حل قضايا السلم والأمن الدوليين بقارة أفريقيا، التي تعاني صراعات دولية وإثنية مستمرة، ما يترتب عليه تداعيات خطيرة علي حالة السلم والأمن بالقارة، بالإضافة إلي دراسة دور المنظمة ووكالاتها وهيئاتها المتعددة في مختلف قضايا القارة وعلي رأسها قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.



