«حلمي» يعلن قائمة طلاع الجيش لمواجهة الزمالك

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة محمد حلمي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الممتاز.
وضمت القائمة كل من: محمد بسام ومحمد رزق وحسن مواندا وحسن يوسف وعلي الفيل وتالا نداي وخالد سطوحي ومحمد شعبان وفرانك ستيفن وإسلام جمال وعموري وأبو المجد بوشا ومؤمن إبراهيم وإسلام عبد النعيم وأحمد سمير وكريم طارق وأحمد سامي وأحمد جعفر.
ودخل الفريق العسكري معسكر مغلق منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة الغد بعد خوض مرانه الختامي بملعب جهاز الرياضة.
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