» سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

متابعات - خالد الشرقاوي
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليسجل في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وثبت سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.97 جنيه.
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