بعد أيام.. الكشف عن التاريخ الجنسى لـ"ترامب"

12 سبتمبر 2018 - 09:00 م

أعلنت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، اليوم الأربعاء، أنها ستصدر كتابا الشهر المقبل يتضمن مذكراتها عن علاقتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت "دانيلز"، خلال مقابلة أجرتها معها شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، إن الكتاب سيصدر في الثاني من شهر أكتوبر المقبل، تحت عنوان "الكشف الكامل".

وأضافت أن الكتاب "يتضمن الكشف عن الكثير من المعلومات".

وتزعم دانيلز أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006، وأنه دفع لها 130 ألف دولار مقابل شراء صمتها بشأن تلك العلاقة قبل أيام من انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وكان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، اعترف بدفع ذلك المبلغ للممثلة، فيما نفى ترامب، في أبريل الماضي، علمه بدفع محاميه 130 ألف دولار للممثلة، مقابل التزامها الصمت بشأن العلاقة الجنسية المفترضة.

وأضاف أنه لا يعلم من أين حصل كوهين على المال لدفع هذا المبلغ، غير أن محاميه الجديد رودي جولياني قال في مايو الماضي، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن ترامب سدد ذلك المبلغ للمحامي كوهين.

وأقامت ستورمي، دعوى قضائية تطلب فيها إعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية أبرمته مع محامي ترامب، في 28 أكتوبر 2016، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب.

وقالت في الدعوى إن الاتفاق باطل، لأن الطرف الثاني، وهو ترامب، لم يوقعه بنفسه، بل وقعه كوهين نيابة عنه.