» «صلاح» يدعم «تريزيجيه» قبل بداية حفل الأفضل بتركيا

12 سبتمبر 2018 - 09:08 م

حرص النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على دعم محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف قاسم باشا، قبل بداية حفل اختيار أفضل لاعب في تركيا.



وكتب «صلاح» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في انتظارك تفرحنا النهاردة يا تريزي؟».

فيما قال تريزيجيه على هامش حضوره الحفل السنوى للاتحاد التركي لكرة القدم لتوزيع جوائز الافضل عن الموسم الماضى: "لحمد لله على كل شيء، سعيد بتواجدى هنا وأتطلع لحضور الحفل مرة أخرى في العام المقبل"، مضيفاً، "الأجواء هنا رائعة للغاية وتساعد على التألق، أشكر زملائى فى قاسم باشا".

وينافس تريزيجيه على الفوز بـ 3 جوائز حيث تواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في تركيا، بجانب بافيتيمبى جوميز لاعب جالطة سراى السابق والمنتقل لنادي الهلال السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، جارى رودريجيز لاعب جالطة سراى، وإيمرى أكبابا لاعب ألانيا سبور السابق والمنتقل حديثاً لصفوف جالطة سراى، بالاضافة إلى بوراك يلماز مهاجم طرابزون سبور.

كما ينافس محمود تريزيجيه على الفوز بجائزة أجمل أهداف الدورى التركي الموسم الماضى، بالإضافة إلى أفضل 11 لاعب فى الدوري والتشكيلة المثالية للموسم.

