هل يُحقق البرلمان أمنية «محمد البلتاجي»؟

12 سبتمبر 2018 - 09:21 م

قال برلمانيون، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال توفير بث مباشر لإحدى القنوات التلفزيونية للسجناء، نظرًا لمخالفة ذلك للائحة السجون، معتبرين أنه لا يجوز من الأساس، تداول مثل هذا الأمر عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كونه "يُمثل إهانة لهيبة الدولة".

كان اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف تفاصيل لقائه مع القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد البلتاجي، والمحكوم عليه بالإعدام، قائلاً إنه «طلب توفير بث قناة مكملين وأكدت له أن لائحة السجون لا تسمح بذلك».

الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إنه «كان من الأفضل لعابد، عدم الخوض في مثل هذه الأمور، بل وتجاهلها تمامًا، لأنه لا يجوز تداول مثل هذه الطلبات في وسائل الإعلام».

وأضاف في تصريحات إلى «المصريون»، أن «هذا لا يجوز دستوريًا أو قانونيًا، إذ أن انتشار مثل هذه الأحاديث عبر وسائل الإعلام المختلفة، ينتج عنه التقليل من هيبة الدولة، وكذلك يمثل إهانة لها، فهذا كلام لا يليق إطلاقًا».

وقال سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن «لائحة السجون لا تسمح بذلك إطلاقًا، وأنه لا يجوز توفير تلفزيون لكل مسجون، فضلًا عن توفير بث قناة تلفزيونية، تدعم الجماعات المتطرفة وتروج لهم، وتحرض على الدولة المصرية».

وأضاف شبابيك لـ«المصريون»، أنه «من الصعب تنفيذ ذلك، لأن من حق كل مسجون أن يُطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة أو توفير ملبس ومأكل جيد، مع التأكيد أن ذلك متوفر للجميع، لكن ليس من حقه المطالبة بتوفير تلفزيون».

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أوضح أن «كل شخص من حقه إبداء ما يريد، غير أنه في النهاية سيسود القانون على الجميع، وستطبق بنوده على الكل، بغض النظر عن انتمائه أو فكره، فالكل سواسية، أمام القانون، ولا فرق أو مجابه لأحد على حساب أحد».

فيما قال اللواء خالد حماد، عضو مجلس النواب، إن «القناة متوفرة، لكن ربما البث ضعيف».

وأضاف: «إدارة كل سجن تسمح للمسجونين بالجلوس أمام شاشات التلفزيون، لفترة معينة، ومشاهدة ما يرغبون، لكن لا تسمح بأن يفرض أحد رأيه على أحد، ويستمع لقناة، تتوافق مع أهوائه هو فقط، ولا يرغب الآخرون في مشاهدتها».