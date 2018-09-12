  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:50 م
بحث متقدم
الضباط الملتحين

أين اختفى "الضباط الملتحون"؟

أرشيفية

مصر السادس عالميًا في الدول الأكثر بؤسًا

محمد البلتاجي

هل يُحقق البرلمان أمنية «محمد البلتاجي»؟

ستورمي دانيلز وترامب

بعد أيام.. الكشف عن التاريخ الجنسى لـ"ترامب"

الرئيس الفرنسي ماكرون

فرنسا توجه انتقادات لمصر بشأن «أحكام رابعة»

أرشيفية

جدل بشأن منح الموظفين معاشًا 80% من قيمة آخر راتب

مجلس النواب

سر رفض «السيسي» لقانون «التجارب السريرية»

اشرف مروان

لهذه الأسباب.. فيلم «أشرف مروان» فاشل

سامح عبد الحميد

داعية سلفي: الإخوان سبب الإلحاد في مصر

منفذ مذبحة الشروق

القبض على متهمين جُدد في«مذبحة الشروق»

هل يُحقق البرلمان أمنية «محمد البلتاجي»؟

آخر الأخبار

محمد البلتاجي
محمد البلتاجي

حسن علام

أخبار متعلقة
#

قصة بكاء الملك فاروق تحت قبة البرلمان

#

المحكمة تسدل الستار في قضية« أحداث البحر الأعظم»

#

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

#

تفاصيل استجواب "الشعراوي" الذي هز البرلمان

البرلمان

وسائل الإعلام

حقوق الإنسان

الدستور

مكملين

قال برلمانيون، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال توفير بث مباشر لإحدى القنوات التلفزيونية للسجناء، نظرًا لمخالفة ذلك للائحة السجون، معتبرين أنه لا يجوز من الأساس، تداول مثل هذا الأمر عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كونه "يُمثل إهانة لهيبة الدولة".

كان اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف تفاصيل لقائه مع القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد البلتاجي، والمحكوم عليه بالإعدام، قائلاً إنه «طلب توفير بث قناة مكملين وأكدت له أن لائحة السجون لا تسمح بذلك».

الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إنه «كان من الأفضل لعابد، عدم الخوض في مثل هذه الأمور، بل وتجاهلها تمامًا، لأنه لا يجوز تداول مثل هذه الطلبات في وسائل الإعلام».

وأضاف في تصريحات إلى «المصريون»، أن «هذا لا يجوز دستوريًا أو قانونيًا، إذ أن انتشار مثل هذه الأحاديث عبر وسائل الإعلام المختلفة، ينتج عنه التقليل من هيبة الدولة، وكذلك يمثل إهانة لها، فهذا كلام لا يليق إطلاقًا».

وقال سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن «لائحة السجون لا تسمح بذلك إطلاقًا، وأنه لا يجوز توفير تلفزيون لكل مسجون، فضلًا عن توفير بث قناة تلفزيونية، تدعم الجماعات المتطرفة وتروج لهم، وتحرض على الدولة المصرية».

وأضاف شبابيك لـ«المصريون»، أنه «من الصعب تنفيذ ذلك، لأن من حق كل مسجون أن يُطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة أو توفير ملبس ومأكل جيد، مع التأكيد أن ذلك متوفر للجميع، لكن ليس من حقه المطالبة بتوفير تلفزيون».

عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أوضح أن «كل شخص من حقه إبداء ما يريد، غير أنه في النهاية سيسود القانون على الجميع، وستطبق بنوده على الكل، بغض النظر عن انتمائه أو فكره، فالكل سواسية، أمام القانون، ولا فرق أو مجابه لأحد على حساب أحد».

فيما قال اللواء خالد حماد، عضو مجلس النواب، إن «القناة متوفرة، لكن ربما البث ضعيف».

وأضاف: «إدارة كل سجن تسمح للمسجونين بالجلوس أمام شاشات التلفزيون، لفترة معينة، ومشاهدة ما يرغبون، لكن لا تسمح بأن يفرض أحد رأيه على أحد، ويستمع لقناة، تتوافق مع أهوائه هو فقط، ولا يرغب الآخرون في مشاهدتها».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الفائز بجائزة الأفضل في الدوري التركي
» «صلاح» يدعم «تريزيجيه» قبل بداية حفل الأفضل بتركيا
» سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» انطلاق نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة القاهرة غدًا
» بالصور.. «تريزيجيه» يصل لحفل أفضل لاعب في تركيا
» السيول تدمر 33 قرية وآلاف الأفدنة الزراعية بالسودان
» «تورتة» تفضح استغلال اتحاد الكرة لـ«صلاح»
» موعد تسليم بطاقات حضور المباريات لجماهير الأهلي
» مفاجأة حول استقالة علاء ميهوب من الأهلي
» منى أبوشنب: تعدد الزوجات يقوى الصحة الجنسية للرجل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية